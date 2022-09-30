Оперативная ситуация по Донецкой области на утро 30 сентября. Ее публикует глава ОВА Павел Кириленко.

Ночью россияне активно вели огонь в Донецком и Горловском направлениях.

На Донецком направлении в результате обстрелов ранен один человек – в Курахово. Также россияне стреляли по Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке и Константиновке в Марьинском обществе, по Первомайскому, Водяному и Новоселовке Первому в Очеретинском обществе и по Авдеевке – без жертв.

На Горловском направлении пострадавших нет, однако поврежден частный дом в Железном. Также единичные обстрелы были зафиксированы возле сел Соледарской общины – Васюковки, Яковлевки и Парасковеевки.

Павел Кириленко призвал жителей эвакуироваться.

Напомним, что за 29 сентября на подконтрольной Киеву части Донецкой области погибли 8 мирных жителей: 4 в Долине, 1 в Богородичном, 1 в Славянске, 1 в Водяном, 1 в Шевченко. Еще 17 человек получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

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