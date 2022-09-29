За минувшие сутки, 28 сентября, в Донецкой области от действий армии РФ погибли шесть мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке, 1 в Бахмуте, 1 в Северном, 1 в Благодатном, 1 в Николаевке" - написал он.

Еще 4 человека получили ранения.

Напомним, что вчера в результате удара РФ была разрушена школа в Николаевке, где находилось укрытие для жителей. Под завалами нашли тело женщины.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

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