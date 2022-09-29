В Донецкой области за сутки шесть погибших мирных жителей
За минувшие сутки, 28 сентября, в Донецкой области от действий армии РФ погибли шесть мирных жителей.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке, 1 в Бахмуте, 1 в Северном, 1 в Благодатном, 1 в Николаевке" - написал он.
Еще 4 человека получили ранения.
Напомним, что вчера в результате удара РФ была разрушена школа в Николаевке, где находилось укрытие для жителей. Под завалами нашли тело женщины.
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