Российского пилота Александра Красноярцева, весной бомбившего Чернигов, попавшего в плен и известного как "Летчик-пончик", обменяли на пятерых украинских военнопленных летчиков. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

По его словам, это случилось еще несколько месяцев назад.

"Летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад. Мы его обменяли на наших пилотов, если не ошибаюсь на пятерых", - сказал Буданов.

Напомним, пленный пилот российского самолета Су-34 Александр Красноярцев признался, что убил гражданского, который гнался за ним, после того, как военный катапультировался из сбитого ВСУ самолета. Россиянин утверждает, что якобы не знал, что бомбит мирных украинцев.

Расследовать военные преступления россиян в Черниговской области Украине помогают эксперты из Франции.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.