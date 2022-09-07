В Черниговской области запретили выставки оружия в связи с недавним взрывом в областном центре, в результате которого ранения получили 15 человек. Кроме того, в регионе ужесточили правила проведения массовых мероприятий.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в своем Telegram.

"Все выставки вооружения - только после нашей победы", - заявил он.

По его словам, решением Совета обороны области утвержден новый порядок проведения массовых мероприятий на территории региона в условиях правового режима военного положения.

Согласно документу:

проведение всех массовых мероприятий в условиях военного положения на территории Черниговской области возможно только при их письменном согласовании с исполнительными органами городских, поселковых и сельских советов и районной (областной) военной администрацией, не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения мероприятия;

если проведение мероприятия запрещает хотя бы одна сторона - мероприятие не проводится;

в сообщении о проведении мероприятия указываются: дата, время начала и продолжительность мероприятия; цель; место или маршрут; ожидаемое количество участников; ФИО организаторов; информация о намерении организатора относительно установления на месте проведения мероприятия временных сооружений, использования звукоусилительной техники и соблюдения мер светомаскировки. А также - программа мероприятия.

Взрыв на выставке в Чернигове произошел 3 сентября, когда сработал ручной противотанковый гранатомет. РПГ держал в руках и жал на курок 10-летний мальчик. Из-за нажатия на курок оружие и сработало.

Сначала было известно о 5 пострадавших, в том числе четверых детях в возрасте от 2 до 12 лет. Двухлетний мальчик оказался в реанимации. Его оперировали около 7 часов. Уже позже число пострадавших возросло до 15 человек.

Позже суд взял под стражу военнослужащих, причастных к взрыву в Чернигове.

Также мы писали, что на выставке трофейной техники в Черновцах нашли боеприпас, который мог сдетонировать.