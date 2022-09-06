В ГБР рассказали подробности взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове, который произошел 3 сентября и в результате которого пострадали дети. Десятилетний мальчик попросил у военнослужащего разрешения попытаться выстрелить из реактивной противотанковой гранаты, после чего все и случилось.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.

Ярмарка в Чернигове была организована в поддержку ВСУ, на событие пришло много детей и именно военные экземпляры оружия заинтересовали большинство посетителей, рассказала она.

"Там десятилетний мальчик попросил у военнослужащего разрешения нажать и попробовать, как это может быть в жизни, реактивную противотанковую гранату. Она оказалась заряженной и выстрелила, это привело к ранению", - сказала пресс-секретарь ГБР.

По информации Сапьян, на сегодняшний день из-за нарушения правил обращения с оружием в Чернигове за медицинской помощью обратились 15 человек, из них восемь – дети.

По ее словам, двое детей находятся на стационарном лечении, один из мальчиков в тяжелом состоянии, в реанимации. Также к медикам обратились семеро взрослых: один находится на стационарном лечении, остальных врачи отпустили.

Напомним, подозреваемыми в деле о взрыве в Чернигове стали двое военных. По словам спикера ГБР, сегодня им изберут меру пресечения. Сторона обвинения будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

Ранее губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус рассказал о пострадавших и пообещал, что виновные в происшествии будут наказаны.