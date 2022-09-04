Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту взрыва, который произошел в Чернигове на выставке оружия. Правоохранители заявили о том, что ищут свидетелей инцидента.

Посетителей ярмарки "Северный шарварок", которые стали свидетелями трагического происшествия, а также те, которые имеют фото или видео взрыва, просят обратиться в ГБР.

Это можно сделать по телефонам: 097 018 47 56 и 095 894 29 94.

Напомним, 3 сентября в Чернигове на выставке вооружений произошел взрыв. Это произошло возле художественного музея в исторической части города, на Валу, где проходила выставка оружия и боеприпасов.

Сообщалось, что противотанковый снаряд из ручного гранатомета сдетонировал и попал в крышу одного из частных домов.

В результате взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове пострадали шестеро детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

"У двухлетнего малыша – осколочное ранение лица и сложная травма кисти. Ребенка оперируют детские хирурги. Приехали хирурги челюстно-лицевые, сосудистые хирурги из областной больницы и врач-офтальмолог. Наибольшая травма была получена в результате осколочного ранения лица. Также травмирована кисть руки", – проинформировала и.о. гендиректора детской областной больницы Татьяна Лебедева.

После инцидента губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус рассказал о пострадавших и пообещал, что виновные в происшествии будут наказаны.

Также "Страна" публиковала видео первых секунд после взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове.