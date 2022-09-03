В результате взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове пострадали шестеро детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на заявление и. о. гендиректора детской областной больницы Татьяны Лебедевой.

"У двухлетнего малыша – осколочное ранение лица и сложная травма кисти. Ребенка сейчас оперируют детские хирурги. Приехали хирурги челюстно-лицевые, сосудистые хирурги из областной больницы и врач-офтальмолог. Наибольшая травма была получена в результате осколочного ранения лица. Также травмирована кисть руки", – проинформировала она.

По словам Лебедевой, прогнозов пока нет, состояние ребенка врачи расценивают как тяжелое.

Четырехлетний малыш и 13-летний мальчик получили акустическую травму – так называемое оглушение.

Семилетнему в больнице наложили швы на руку, также у него диагностировали сотрясение мозга. В настоящее время ребенок госпитализирован.

Двух братьев, 10 и 12 лет, уже отпустили домой. У старшего – травма туловища.

Напомним, в Чернигове на выставке вооружений произошел взрыв. Это произошло возле художественного музея в исторической части города, на Валу, где проходила выставка оружия и боеприпасов. Сообщалось, что противотанковый снаряд из ручного гранатомета сдетонировал и попал в крышу одного из частных домов.

После инцидента губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус рассказал о пострадавших и пообещал, что виновные в происшествии будут наказаны.

Также "Страна" публиковала видео первых секунд после взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове.