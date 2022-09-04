Число пострадавших в результате взрыва на выставке оружия в Чернигове возросло до 15 человек. Речь идет о 8 детях и 7 взрослых, среди которых военный. В больницах оказалось 4 пострадавших.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Сейчас активно работает ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры, опрашиваются свидетели, допрашивают причастных, изымаются все возможные носители информации. Мы должны ответить на два главных вопроса: первый – каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные, и второй – почему у военных было боевое оружие. Сейчас над этим работают следователи", - сказал Чаус, отметив, что для властей стало сюрпризом само проведение этой выставки.

Как мы уже сообщали, Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту взрыва, который произошел в Чернигове на выставке оружия. Правоохранители заявили о том, что ищут свидетелей инцидента. Посетителей ярмарки "Северный шарварок", которые стали свидетелями трагического происшествия, а также те, которые имеют фото или видео взрыва, просят обратиться в ГБР.

После инцидента губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус рассказал о пострадавших и пообещал, что виновные в происшествии будут наказаны.

Также "Страна" публиковала видео первых секунд после взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове.