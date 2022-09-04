Полиция задержала двоих подозреваемых, причастных к взрыву на выставке боеприпасов в Чернигове.

Об этом заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в воскресенье, 4 сентября.

"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове – тот, кто дал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие и тот, кто разрешил ребенку взять оружие в руки", - сказал президент.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту взрыва, который произошел в Чернигове на выставке оружия. Правоохранители заявили о том, что ищут свидетелей инцидента.

Известно, что число пострадавших в результате взрыва в Чернигове возросло до 15 человек. Речь идет о 8 детях и 7 взрослых, среди которых военный. В больницах оказалось 4 пострадавших.

Ранее мы писали, что после инцидента губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус рассказал о пострадавших и пообещал, что виновные в происшествии будут наказаны.

Также "Страна" публиковала видео первых секунд после взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове.