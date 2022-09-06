В Чернигове Деснянский районный суд арестовал на 2 месяца с правом внесения залога двух военнослужащих, причастных к ранению детей на выставке боеприпасов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, осужденному военнослужащему, разрешившему ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначен залог в сумме 416 тысяч гривен для каждого.

Ранее мы рассказывали, что в субботу, 3 сентября, в Чернигове на Валу около 13:30 раздался взрыв, в результате которого пострадали двое детей.

Выяснилось, что в результате взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове пострадали 6 детей.

Также мы писали о том, как произошел взрыв на выставке в Чернигове.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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