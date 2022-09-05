Подозреваемыми в деле о взрыве на выставке оружия в Чернигове, из-за которого пострадали 15 человек, в том числе много детей, стали двое военных. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Двум военнослужащим сообщено о подозрении в рамках ч. 2 ст. 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).



По данным следствия, 3 сентября 2022 года в Чернигове во время проведения выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал. В результате этого были травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет.



В день происшествия правоохранители задержали двух военнослужащих в порядке ст. 208 УПК Украины.



В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Сообщалось, что в результате взрыва противотанкового снаряда из ручного гранатомета пострадали шестеро детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Позже число пострадавших возросло до 15 человек. Речь идет о 8 детях и 7 взрослых, среди которых военный. В больницах оказалось 4 пострадавших.

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту взрыва, который произошел в Чернигове на выставке оружия. Правоохранители заявили о том, что ищут свидетелей инцидента.

Ранее о том, что двое человек получили подозрение сообщал президент Украины Владимир Зеленский, не уточняя их род деятельности.

"Страна" также писала, что после инцидента губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус рассказал о пострадавших и пообещал, что виновные в происшествии будут наказаны.

Также "Страна" публиковала видео первых секунд после взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове.