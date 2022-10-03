На фоне растущих опасений, что РФ спровоцирует эскалацию войны в Украине, США обдумывают, как реагировать на различные сценарии, включая применение Россией тактического ядерного оружия.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с последними данными американской разведки.

"США с самого начала конфликта разрабатывали планы реагирования на непредвиденные обстоятельства, в том числе на возможность того, что президент России может пойти на эскалацию, предприняв шаг, близкий к ядерной атаке на Украину. Один из источников назвал это "ядерной демонстрацией", такой как потенциальный военный удар по Запорожской АЭС или подрыв ядерного устройства на большой высоте или вдали от населенных пунктов", - сообщает CNN.

При этом несмотря на заявления официальных лиц, что США не обнаружили подготовки к нанесению ядерного удара, эксперты рассматривают их как потенциальные варианты, к которым США должны подготовиться, поскольку российское вторжение ослабевает, а Москва уже аннексирует территории Украины, пишет издание.

"Путин способен на все. Вы должны относиться к нему серьезно", — заявил член комитета Палаты представителей по разведке, конгрессмен Майк Куигли.

Хотя он также отметил, что пока нет доказательств подготовки к такой атаке.

Ранее экс-глава ЦРУ рассказал, каким может быть ответ НАТО и США в случае применения Россией ядерного оружия.

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