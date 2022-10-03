В НАТО предупредили страны альянса о выходе с базы ВМФ РФ подводной лодки "Белгород", которая несёт ядерные торпеды "Посейдон". Подлодка вышла на испытания в Белом море.

Об этом сообщает источник итальянской газеты La Repubblica.

Посейдон - новейшие торпеды мощностью в несколько мегатонн, способные вызывать 500-метровые радиоактивные цунами, которые сделают участки побережья непригодными для жизни на десятилетия.

На борту "Белгорода" до восьми таких ракет. Считается, что от них не существует эффективной защиты. Суперторпеду не берут инфракрасные датчики.

"Она была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 км/ч", - пишет La Repubblica.

"Если бы Кремль просто объявил об испытаниях "Посейдонов", то это уже бы перетянуло канат конфронтации Западом: это оружие, против которого нет защиты", - сообщает издание.

Напомним, в Британии в 2020 году рассказывали, чем опасны российская ракета "Посейдон".

Также сообщалось, что Подоляк заявил о возросшем риске ядерного удара со стороны России и озвучил причины.