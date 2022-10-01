Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Москву и Киев для согласования зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

"Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на согласование и внедрение зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС как можно скорее. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву", - пишет пресс-служба МАГАТЭ.

Напомним, МАГАТЭ начало переговоры с Украиной и Россией о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По словам Рафаэля Гросси, создание такой зоны поможет прекратить обстрелы атомной станции, а также обеспечит АЭС бесперебойным доступом к внешней энергии, необходимой для охлаждения реактора и других систем.

Кроме того, МАГАТЭ ведёт переговоры и с Вашингтоном о создании на территории Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности.

Также мы писали о том, что МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.