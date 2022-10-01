МАГАТЭ официально требует от России объяснений по поводу захвата генерального директора Запорожской атомной электростанции (АЭС) Игоря Мурашова, которое произошло накануне.

Об этом пишет Reuters.

"Мы связались с российскими властями и запрашиваем разъяснения", - приводит Reuters слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, уточняя, что Мурашов был захвачен "российским патрулем".

Напомним, ранее "Энергоатом" сообщал, что вчера российские военные задержали и вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. По данным "Энергоатома", Мурашов 30 сентября около 16:00 направлялся со станции в сторону Энергодара. Его машину остановил патруль. Гендиректору завязали глаза и увезли. Где он сейчас находится, в "Энергоатоме" не знают.

Тем временем МАГАТЭ ведёт переговоры с США о создании на территории ЗАЭС зоны ядерной безопасности.

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