МАГАТЭ потребовало от РФ разъяснений по поводу захвата гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова
МАГАТЭ официально требует от России объяснений по поводу захвата генерального директора Запорожской атомной электростанции (АЭС) Игоря Мурашова, которое произошло накануне.
Об этом пишет Reuters.
"Мы связались с российскими властями и запрашиваем разъяснения", - приводит Reuters слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, уточняя, что Мурашов был захвачен "российским патрулем".
Напомним, ранее "Энергоатом" сообщал, что вчера российские военные задержали и вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. По данным "Энергоатома", Мурашов 30 сентября около 16:00 направлялся со станции в сторону Энергодара. Его машину остановил патруль. Гендиректору завязали глаза и увезли. Где он сейчас находится, в "Энергоатоме" не знают.
Тем временем МАГАТЭ ведёт переговоры с США о создании на территории ЗАЭС зоны ядерной безопасности.
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