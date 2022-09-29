Ряд российских, а затем и украинских телеграм-каналов 29 сентября написал о возгорании второго энергоблока Запорожской АЭС и сообщил, что в сторону станции поехали пожарные машины и кареты скорой помощи.

После этого назначенные россиянами "власти" Энергодара возгорание опровергли.

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко после появления слухов о пожаре также написал, что на Запорожской АЭС "все нормально". Он призвал пользователей сети успокоиться.

"Энергоатом" по этому поводу пока никаких сообщений не публиковал.

Напомним, МАГАТЭ ведёт переговоры с США о создании на территории ЗАЭС зоны ядерной безопасности.

Кроме того, на днях сообщалось, что в МАГАТЭ заявили о новых обстрелах Запорожской АЭС и призвали немедленно принять меры.

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