Российские военные задержали и вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Об этом заявляет украинская госкомпания "Энергоатом".

По ее данным, Мурашов 30 сентября около 16:00 направлялся со станции в сторону Энергодара. Его машину остановил патруль. Гендиректору завязали глаза и увезли.

Где он сейчас находится, в "Энергоатоме" не знают.

Компания напоминает, что генеральный директор АЭС является лицензированным лицом, которое отвечает за безопасность станции. В Украине требуют освободить Мурашова и уведомили о ситуации МАГАТЭ.

Напомним, на днях российские телеграм-каналы сообщили о пожаре на энергоблоке ЗАЭС.

После этого в "Энергоатоме" опровергли слухи о пожаре на энергоблоке ЗАЭС и объяснили, что могло произойти на станции.

Тем временем МАГАТЭ ведёт переговоры с США о создании на территории ЗАЭС зоны ядерной безопасности.

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