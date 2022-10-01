Российские военные увезли в неизвестном направлении гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова
Российские военные задержали и вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Об этом заявляет украинская госкомпания "Энергоатом".
По ее данным, Мурашов 30 сентября около 16:00 направлялся со станции в сторону Энергодара. Его машину остановил патруль. Гендиректору завязали глаза и увезли.
Где он сейчас находится, в "Энергоатоме" не знают.
Компания напоминает, что генеральный директор АЭС является лицензированным лицом, которое отвечает за безопасность станции. В Украине требуют освободить Мурашова и уведомили о ситуации МАГАТЭ.
Напомним, на днях российские телеграм-каналы сообщили о пожаре на энергоблоке ЗАЭС.
После этого в "Энергоатоме" опровергли слухи о пожаре на энергоблоке ЗАЭС и объяснили, что могло произойти на станции.
Тем временем МАГАТЭ ведёт переговоры с США о создании на территории ЗАЭС зоны ядерной безопасности.
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