"Энергоатом" опроверг слухи о пожаре на втором энергоблоке Запорожской АЭС и прокомментировал ситуацию на станции.

Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале компании.

В "Энергоатоме" допускают, что эти слухи могли пойти из-за подрыва диких животных на заминированном россиянами периметре станции. Сегодня в результате одного из таких взрывов была повреждена линия электропередач и произошло короткое замыкание, а затем незначительное задымление на 6-м энергоблоке.

Но опасности возгорание не представляло.

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