Президент РФ Владимир Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины.

Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на военные источники.

"Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя. Опасения, что прежние намеки Путина на то, что он может прибегнуть к такой тактике, усилились сегодня заявлениями о том, что секретный ядерный поезд направлялся в Украину", - пишет газета.

Сообщается, что в центральной части РФ был замечен поезд, который, по данным военных аналитиков, связан с 12-м главным управлением министерства обороны России, отвечающим за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание, транспортировку и выдачу подразделениям.

Международные аналитики предполагают, что Москва, вероятнее всего, испытает ядерное оружие в Черном море. Применение таких вооружений на поле боя сопряжено с большим риском - в случае ошибки могут пострадать российские города на границе с Украиной, рассказал газете высокопоставленный военный источник.

Отметим, что ранее министр обороны Британии называл ядерный удар по Украине маловероятным. Та же риторика идёт из Пентагона.

Вместе с тем, CNN сообщал, что США опасаются эскалации в Украине и рассматривают сценарий применения Россией ядерного оружия.

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