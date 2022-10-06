Россия использует иранские дроны и экономит ракеты, чтобы зимой оставить украинцев без света и газа - ВСУ
Россияне начали массово использовать дроны-камикадзе иранского производства для экономии высокоточных ракет.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, "сэкономленные" ракеты Россия хочет применять зимой для ударов по объектам инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без света и газа.
Напомним, Иран официально отрицает поставки в РФ дронов, которыми россияне атакуют Украину. Так, спикер МИД Исламской республики Насер Канаани заявил, что Иран с начала конфликта твердо занимает позицию нейтралитета и невмешательства.
Ранее мы писали, что начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские подразделения ПВО сбивают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.
Война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего 223-го дня войны с РФ. В Херсонской области армия РФ отступает под натиском ВСУ. Вчера появились фото из нескольких освобожденных населенных пунктов, над которыми подняли украинский флаг. В Донецкой области контроль над освобожденным Лиманом у военных приняла администрация. Теперь там будут налаживать жизнеобеспечение.
В РФ продолжают "легализовать" аннексию украинских территорий. В Запорожской области начали сооружать "границу".
В Украине президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Илон Маск предложил свой "мирный план".