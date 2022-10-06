Россияне начали массово использовать дроны-камикадзе иранского производства для экономии высокоточных ракет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, "сэкономленные" ракеты Россия хочет применять зимой для ударов по объектам инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без света и газа.

Напомним, Иран официально отрицает поставки в РФ дронов, которыми россияне атакуют Украину. Так, спикер МИД Исламской республики Насер Канаани заявил, что Иран с начала конфликта твердо занимает позицию нейтралитета и невмешательства.

Ранее мы писали, что начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские подразделения ПВО сбивают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

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