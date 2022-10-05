Иран официально отрицает поставки в РФ дронов, которыми россияне атакуют Украину
В Иране официально отрицают поставки России дронов, активно используемых для ударов по объектам в Украине.
Об этом пишет "Синьхуа".
"Исламская республика Иран считает опубликованную информацию о доставке иранских дронов в Россию для использования в украинском конфликте необоснованной и не подтверждает эти данные", - заявил спикер МИД Ирана Насер Канаани.
По его словам, Иран с начала конфликта твердо занимает позицию нейтралитета и невмешательства.
Напомним, ночью и рано утром 5 октября Белую Церковь (Киевская область) армия РФ атаковала дронами-камикадзе. Враг нанес удары дронами типа Shahed-136. Всего было 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура.
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