Стали известны подробности сегодняшней атаки дронов-камикадзе на Белую Церковь в Киевской области.

Их сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в своем Телеграм-канале.

Он уточнил, что ночью враг нанес удары дронами типа Shahed-136. Всего было 6 попаданий и взрывов.

Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура.

В настоящее время идет ликвидация последствий обстрелов. На месте работают спасатели. Они тушат пожар.

Алексей Кулеба призвал жителей региона не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.

Напомним, ранее Кулеба заявил об одном пострадавшем в Белой Церкви. Также получила повреждения инфраструктура.

Также сообщалось, что россияне пытались атаковать Одессу дронами-камикадзе, однако беспилотник сбила ПВО.

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