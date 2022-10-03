В украинских-телеграм каналах появились фотографии иранского беспилотника Mohajer-6, который, как сообщается, был посажен на территории под контролем ВСУ.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что сбили такой же беспилотник над Черным морем 23 сентября.

Этот многоцелевой беспилотник предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. Способен нести до четырех высокоточных боеприпасов.

Имеет полезную нагрузку 100 кг, дальность полета 200 км, максимальную скорость 200 км/ч, продолжительность полета 12 часов и максимальную высоту 5400 м.

Оснащен камерой с мультиспектральным сенсором, лазерным дальномером, двумя подвесками, по одной под каждым крылом, каждая из которых может нести одну ракету Qaem TV/IR с наводкой (лазерные, инфракрасные или оптические головки самонаведения) или одну ракету Almas (ракета класса "воздух - воздух").

В другой модификации дрон имеет 4 подвески, по 2 под каждым крылом, несущих ракеты того же типа.

Ранее Силы обороны юга заявили, что ВСУ сбивают иранские дроны вдвое чаще, чем они достигают цели.

CNN также пишет, что CША располагают данными о недостаточной эффективности иранских беспилотников, которые применяет Россия.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.