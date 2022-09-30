США видели доказательства того, что иранские беспилотники, которые применяет Россия, потерпели "многочисленные неудачи" на поле боя.

Об этом заявила помощник замминистра обороны по вопросам политики Саша Бейкер, сообщает CNN.

"Мы уже видели некоторые свидетельства того, что БПЛА, переброшенные из Ирана, уже испытали многочисленные отказы на поле боя в Украине", - сказала Бейкер.

Она считает, что эти беспилотники не представляют собой большого технологического шага для России в конфликте.

"Я думаю, что идея о том, что они представляют собой некий технологический скачок вперед, честно говоря, просто не подтверждается данными", - добавила Бейкер.

Ранее мы писали, что американское издание Politico назвало иранские беспилотники "огромной проблемой" для ВСУ. Они уклоняются от ПВО, крушат пикапы и танки.

Также "Страна" подробно рассказывала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.