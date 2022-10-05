Ночью 5 октября Белую Церковь (Киевская область) армия РФ атаковала дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого – пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший" - написал он.

На месте работают экстренные службы. Информацию о разрушениях и потерпевших выясняют.

Власти призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

В Киевской области сегодня ночью она длилась три с половиной часа.

Война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

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