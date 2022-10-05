В среду, 5 октября, в Украине идет уже 224-й день войны с РФ.

В Херсонской области российские войска после начала наступления ВСУ отступают со всего севера региона. Второе направление, где ВСУ идут вперед - луганское.

После аннексии части украинских территорий со стороны РФ Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным. Также он подписал указ, которым признал ничтожными указы Путина о т.н "независимости" Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и любые решения их на основании.

Подробнее об этом читайте в итогах за 4 октября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Коротко о главных событиях дня в одном онлайне. Материал обновляется.

5 октября

06.20 Белую Церковь (Киевская область) ночью армия РФ атаковала дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого – пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший" - написал он.

На месте работают экстренные службы. Информацию о разрушениях и потерпевших выясняют.

06.01 В Киевской области воздушная тревога сегодня ночью длилась три с половиной часа.

05.50 В Киеве этой ночью воздушная тревога длилась почти три часа.

01.00 В школах Киева родителям начали рассылать уведомления, что не будет осенних каникул, зато будут долгие каникулы в январе, в связи с необходимостью экономить на отоплении.