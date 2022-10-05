Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк требует санкций в отношении "Росатома" и атомной промышленности РФ за перевод Запорожской АЭС под юрисдикцию Москвы.

Об этом советник Андрея Ермака написал в Twitter.

"Попытка юридического рейдерства Запорожской атомной электростанции со стороны России требует немедленной реакции:

Санкций в отношении "Росатома". Остановки строительства всех атомных объектов с участием России. Отказы от каких-либо партнерств с Россией в атомной промышленности", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что "Росатом" назначил новым "директором" Запорожской АЭС Олега Романенко, бывшего главного инженера Балаковской АЭС в Саратовской области. Также в России заявили, что хотят зачислить всех сотрудников станции в штат новой эксплуатирующей организации АЭС.

Напомним, в то же время президент "Энергоатома" стал и.о. гендиректора Запорожской АЭС, а администрирование станции перенесено в Киев.

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