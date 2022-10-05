"Росатом" назначил новым "директором" Запорожской АЭС Олега Романенко, бывшего главного инженера Балаковской АЭС в Саратовской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Росатома".

Также в России заявили, что хотят зачислить всех сотрудников станции в штат новой эксплуатирующей организации АЭС.

Гендиректор "Энергоатома" Петр Котин в то же время заявил, что все дальнейшие решения по работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом" в Киеве.

Кроме того, Котин сообщил, что все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будут по-прежнему решаться украинским техническим персоналом АЭС по согласованию с центральным офисом "Энергоатома".

Тем временем, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси едет в Киев для согласования зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Соответствующий указ президент РФ подписал в среду, 5 октября.

Согласно указу, кабинету министров РФ предстоит до 1 января 2028 года определить "особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, выдачи необходимых лицензий, и другие вопросы, связанные с обеспечением работы станции".