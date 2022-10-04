Первый и второй атомные энергоблоки Запорожской АЭС заминированы.

Об этом заявил бывший начальник Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков на пресс-конференции 4 октября.

По его словам, в настоящее время все атомные блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки.

"Мы получаем сообщения о попытках России перевести ЗАЭС под юрисдикцию федерации. Также известно, что первый и второй блоки заминированы", - сказал Плачков.

Плачков считает, что предугадать действия россиян сложно.

"Единственное, что можно спрогнозировать: они пытаются сделать все, чтобы Запорожская АЭС работала на нужды Крыма или объединенную систему России", - заявил Плачков.

Как писала "Страна", на этой неделе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Москву и Киев для согласования зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Также мы сообщали, что госкомпания "Энергоатом" заявила о задержании российскими военными гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Его вывезли в неизвестном направлении. Это произошло 30 сентября.