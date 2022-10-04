Еврокомиссия доставила в Украину 5 миллионов таблеток йода для жителей районов вблизи АЭС
Еврокомиссия доставила в Украину пять миллионов таблеток йода для людей, живущих вблизи атомных электростанций.
Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич в интервью RND.
"Европейский координационный центр реагирования быстро мобилизовал 5,5 миллиона таблеток йодида калия через механизм гражданской защиты ЕС для Украины, включая пять миллионов из чрезвычайных резервов rescEU и 500 тысяч от Австрии", - сказал Янез Ленарчич.
Напомним, что ЕС 26 августа получил от правительства Украины запрос на таблетки йодида калия в качестве превентивной меры безопасности для повышения уровня защиты вокруг Запорожской АЭС.
Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, какие таблетки йодида калия пьют при аварии, а какие для профилактики.
Как писала "Стрна", в польских школах готовятся раздавать детям таблетки йодида калия "в связи с эскалацией в Украине".
Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.
Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.