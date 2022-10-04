Еврокомиссия доставила в Украину пять миллионов таблеток йода для людей, живущих вблизи атомных электростанций.

Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич в интервью RND.

"Европейский координационный центр реагирования быстро мобилизовал 5,5 миллиона таблеток йодида калия через механизм гражданской защиты ЕС для Украины, включая пять миллионов из чрезвычайных резервов rescEU и 500 тысяч от Австрии", - сказал Янез Ленарчич.

Напомним, что ЕС 26 августа получил от правительства Украины запрос на таблетки йодида калия в качестве превентивной меры безопасности для повышения уровня защиты вокруг Запорожской АЭС.

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