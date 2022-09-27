Предупреждения о выживании в случае радиационной опасности вывесили в метро Нью-Йорка.

Соответствующие фото с плакатами "Обеззараживание себя и окружающих", где объясняется, что делать в случае радиационной опасности, появились в социальных сетях.

В случае материализации ядерной угрозы предлагается:

снять всю верхнюю одежду и утилизировать ее особым образом; принять душ с мылом и шампунем; надеть чистую одежду; помочь окружающим и домашним животным.

Напомним, ранее в польских школах готовятся раздавать детям таблетки йодида калия "в связи с эскалацией в Украине".

Также Евросоюз передаст Украине 5,5 миллионов таблеток йодида калия для защиты от радиации.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.