Киевлян инструктируют на случай радиационной опасности. Соответствующие советы разместила в соцсетях Киевская городская военная администрация.

"Дорогие киевляне! Мы не запугиваем вас, но знать как действовать – значит быть вооруженным", - пишут в администрации.

Предлагаются ко вниманию следующие советы:

сделайте несколькодневный запас воды в герметических емкостях.

запаситесь пищевой пленкой, чтобы быстро завернуть всю еду в случае необходимости.

подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания, подготовьте резиновые сапоги и перчатки.

запаситесь средствами гигиены (принимать душ стоит с мылом, голову мыть с шампунем. Ни в коем случае не используйте кондиционеры для волос, так как они могут закрепить радиоактивный материал для волосах.

подготовьте документы и деньги, предметы первой необходимости, упакуйте лекарства, минимум белья и одежды (1-2 смены).

собранные вещи упаковать в герметические полиэтиленовые мешки и пакеты. Сложить их дома в месте, наиболее защищенном от внешнего загрязнения.

Также даются советы по йодопрофилактике для детей и взрослых: приводится рекомендуемая дозировка в зависимости от возраста.

В Киевской ГВА уточняют, что делать профилактику стоит лишь после официального оповещения.

"Россия – страна-террорист. Мы должны быть готовы к разным сценариям", - пишут в КГВА.

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