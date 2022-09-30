Киевские власти опубликовали памятку, как подготовиться к радиационной опасности. Список рекомендаций
Киевлян инструктируют на случай радиационной опасности. Соответствующие советы разместила в соцсетях Киевская городская военная администрация.
"Дорогие киевляне! Мы не запугиваем вас, но знать как действовать – значит быть вооруженным", - пишут в администрации.
Предлагаются ко вниманию следующие советы:
- сделайте несколькодневный запас воды в герметических емкостях.
- запаситесь пищевой пленкой, чтобы быстро завернуть всю еду в случае необходимости.
- подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания, подготовьте резиновые сапоги и перчатки.
- запаситесь средствами гигиены (принимать душ стоит с мылом, голову мыть с шампунем. Ни в коем случае не используйте кондиционеры для волос, так как они могут закрепить радиоактивный материал для волосах.
- подготовьте документы и деньги, предметы первой необходимости, упакуйте лекарства, минимум белья и одежды (1-2 смены).
- собранные вещи упаковать в герметические полиэтиленовые мешки и пакеты. Сложить их дома в месте, наиболее защищенном от внешнего загрязнения.
Также даются советы по йодопрофилактике для детей и взрослых: приводится рекомендуемая дозировка в зависимости от возраста.
В Киевской ГВА уточняют, что делать профилактику стоит лишь после официального оповещения.
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