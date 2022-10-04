Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о разнице между препаратом калия йодид 125 и 0,25, которые активно скупают на фоне угрозы ядерного удара, ведь они позволяют предотвратить поглощение организмом человека радиоактивного йода.

Об этом Комаровский написал в своем Telegram.

По его словам, главное не цифры - 125 или 0,25, а единица измерения.

МКГ (микрограммы) - это для профилактики дефицита йода в организме.

МГ (миллиграммы) и Г (граммы) - для использования при атомной аварии.

1 МГ = 1000 МКГ

1 Г = 1000 МГ

125 МГ это 0,125 Г

Если таблетка 0,25 Г - это 250 МГ, а надо 1 человеку однократно 125 МГ - значит таблетку пополам.

Если таблетка 0,125 Г - это 125 МГ, а надо 1 человеку однократно 125 МГ - значит таблетку целиком.

Если доза в МКГ - выкинуть (отложить на после войны), это не подходит для экстренной профилактики.

Как писала "Страна", в польских школах готовятся раздавать детям таблетки йодида калия "в связи с эскалацией в Украине".

По данным CNN, Евросоюз передаст Украине 5,5 миллионов таблеток йодида калия для защиты от радиации.

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