Директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов освобожден.

Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Ранее Мурашов был задержан россиянами.

"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской АЭС; Я получил подтверждение того, что г-н Мурашов благополучно вернулся к своей семье", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее МАГАТЭ потребовало от РФ разъяснений по поводу захвата гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

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