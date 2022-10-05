В РФ юридически "оформили" Запорожскую АЭС в качестве "российского предприятия". Для этого "Росатом" учредил акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Российские СМИ со ссылкой на данные реестров пишут, что новая компания с уставным капиталом 2 млрд руб. была зарегистрирована 3 октября.

При этом в "Росатоме" российским "Ведомостям" комментировать это отказались.

В украинском "Энергоатоме" отреагировали на это, заявив, что "Росатом" на базе ЗАЭС создает компанию с юридическим адресом в Москве.

В "Энергоатоме" называют это "агонией воображаемого сумасшедшего мира страны-агрессора, в котором дошли до создания псевдопредприятий".

"Украина и весь мир знают, что Запорожская АЭС продолжит работать в Украине, в соответствии с украинским законодательством, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме, не сомневайтесь в этом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Гросси может посетить Энергодар, где находится Запорожская АЭС

Также мы писали, что бывший чиновник заявил, что на Запорожской АЭС заминированы первый и второй энергоблоки.