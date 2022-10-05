Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил возможности посещения помимо Киева также и Энергодара, где находится Запорожская АЭС.

Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, Гросси уже посещал ЗАЭС в конце августа.

Ожидается, что на этой неделе посетит Киев и Москву. В столицах продолжатся консультации о том, как устроить зону безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Ранее мы также писали, что МАГАТЭ ведёт переговоры с Вашингтоном о создании на территории Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности.

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