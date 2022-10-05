Президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России.

Соответствующий указ президент РФ подписал в среду, 5 октября.

"Правительству Российской Федерации постановляю обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления её деятельности", – говорится в указе.

Согласно указу, кабинету министров РФ предстоит до 1 января 2028 года определить "особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, выдачи необходимых лицензий, и другие вопросы, связанные с обеспечением работы станции".

Отметим, что "Энергоатом" ранее уже заявил, что Запорожская АЭС продолжит работать в Украине, в соответствии с украинским законодательством, в украинской энергосистеме.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о ситуации на Запорожской АЭС.

Также мы сообщали, что президент "Энергоатома" стал и.о. гендиректора Запорожской АЭС, а администрирование станции перенесено в Киев.

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