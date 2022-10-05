Запорожская АЭС. Фото: uatom.org

Президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России.

Соответствующий указ президент РФ подписал в среду, 5 октября.

"Правительству Российской Федерации постановляю обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления её деятельности", – говорится в указе.

Согласно указу, кабинету министров РФ предстоит до 1 января 2028 года определить "особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, выдачи необходимых лицензий, и другие вопросы, связанные с обеспечением работы станции".

Путин поручил передать ЗАЭС под контроль РФ

Путин поручил передать ЗАЭС под контроль РФ

Путин поручил передать ЗАЭС под контроль РФ

Отметим, что "Энергоатом" ранее уже заявил, что Запорожская АЭС продолжит работать в Украине, в соответствии с украинским законодательством, в украинской энергосистеме.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о ситуации на Запорожской АЭС.

Также мы сообщали, что президент "Энергоатома" стал и.о. гендиректора Запорожской АЭС, а администрирование станции перенесено в Киев.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего 223-го дня войны с РФ. В Херсонской области армия РФ отступает под натиском ВСУ. Вчера появились фото из нескольких освобожденных населенных пунктов, над которыми подняли украинский флаг. В Донецкой области контроль над освобожденным Лиманом у военных приняла администрация. Теперь там будут налаживать жизнеобеспечение.

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