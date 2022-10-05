Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что он будет исполнять обязанности гендиректора ЗАЭС, а администрирование станции с момента задержания россиянами бывшего руководителя станции Игоря Мурашова перенесено в Киев.

Об этом он сказал в ходе видеообращения, обнародованного в соцсетях.

Также он обратился к сотрудникам ЗАЄС и призвал их "не заключать никакие договоры, не подписывать никаких заявлений и контрактов" с россиянами "ни при каких условиях и обстоятельствах".

Напомним, Мурашова на днях задержали российские силовики, но затем его выпустили на подконтрольную Украине территорию.

Сегодня же стало известно, что "Росатом" создаёт предприятие для управления Запорожской АЭС. "Энергоатом" уже заявил, что станция продолжит работать в украинской энергосистеме.

Кроме того, сообщалось, что Глава МАГАТЭ Гросси может посетить Энергодар, где находится Запорожская АЭС.

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