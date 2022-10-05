На сайте президента появилась петиция с предложением разрешить выезд всем немобилизованным мужчинам 18-60 лет "из-за угрозы ядерного взрыва на территории Украины".

"Согласно части первой статьи 33 Конституции Украины каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, за исключением ограничений, определенных законом", – пишет автор петиции.

О каком именно выезде (за пределы населенного пункта, региона или страны) идет речь, автор не уточняет.

Как сообщала "Страна", во вторник петиция к президенту Украины с просьбой официально разрешить выезд студентам-мужчинам, которые учатся за границей, набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть Зеленский.

Между тем война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

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