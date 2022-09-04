Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю изучить вопрос о легализации порно и эротики в Украине. Об этом он написал в ответе на соответствующую петицию, которая набрала 25 тысяч голосов.

Зеленский сказал, что согласно Конституции, каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, но есть еще и закон по защите общественной морали. Поэтому Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю проработать вопрос, поднятый в петиции, и проинформировать автора обращения.

В частности, в петиции отмечается, что после легализации порно киберполиция перестанет изобличать организаторов трансляций через веб-камеры. И что это "идеальный шанс принести деньги в украинский бюджет".

Напомним, в конце июня в сети обсуждали очередной скандал - Полтавский суд дал 3 года условно жительнице Харькова за продажу интимных фото и видео в Telegram-каналах. Ее осудили за распространение материалов порнографического характера.

В личной переписке за доступ к фото и видео харьковчанка просила от 300 до 500 гривен. Она просила сбросить деньги ей на карту. Всего следствию удалось доказать восемь таких случаев.

А жительница Николаевской области снимала порно со своими дочками 9 и 11 лет и продавала его в Австралию. Там ею заинтересовалась местная полиция, которая обратилась к украинским коллегам.

Женщина действовала вместе со своей 17-летней знакомой, с которой они придумывали сценарии сексуальных сцен и заставляли детей участвовать в съемках.