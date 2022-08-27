Петиция, созданная Юлией Тимошенко и призывающая денонсировать принятый недавно Верховной Радой закон о ратификации Стамбульской конвенции, набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины.

Эта конвенция вводит понятие гендера и призывает защищать его от дискриминации - как и представителей ЛГБТ-сообщества.

Тимошенко считает, что "закон, в той форме, как он проголосован, не отвечает украинским национальным интересам, традиционным украинским ценностям и создает угрозу национальной безопасности Украины, углубляет общественное напряжение в государстве".

Она приводит, в частности, такой пример: "П. 3 Статьи 4 в основополагающих правах, равенстве и недискриминации среди других признаков, выделяет кроме понятия "пол" (женщина/мужчина), еще и понятия "гендер", "сексуальные ориентации", "гендерные идентичности", что приведет к разрушению института семьи в Украине".

Отметим, что президент Владимир Зеленский уже подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции, но Тимошенко намерена добиваться ее отмены и через Конституционный суд.

"Страна" подробно рассказывала подоплеку ратификации Стамбульской конвенции и как в Раде обменяли гендер на антикоррупционного прокурора.