Онлайн-петиция о легализации порно в Украине набрала 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.



Петиция появилась на сайте президента еще в начале июля.

Ее автор считает, что запрет на производство порнографии не имеет позитивных сторон, а лишь увеличивает нагрузку на правоохранительные органы Украины и способствует развитию коррупции.



"Огромное количество денег налогоплательщиков выделяется на закупки порнографического материала и поиска "преступников", хотя всем известна философия, что без жертвы не может быть преступления, вместо того, чтобы действия кибер-полиции сосредотачивать на борьбе против российских кибератак, против российской дезинформации, ботов, вместо того, чтобы выделить деньги на украинизацию интернета. Поэтому предлагаю стать правовым государством не только на бумаге, но и по факту" - пишет автор петиции в своем обращении.

Еще в июле стало понятно, что петиция пользуется поддержкой, так как она собрала 2800 подписей почти сразу после публикации на сайте.







Напомним, ранее "Страна" рассказывала о харьковчанке, которая продавала свои порно фото и видео в Telegram. Ее осудили на три года условно.

Также мы писали, что Зеленскому предлагают на 50 лет запретить россиянам въезжать в Украину, соответствующая петиция набрала нужные голоса.