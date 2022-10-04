Петиция к президенту Украины с просьбой официально разрешить выезд студентам-мужчинам, которые учатся за границей, набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Теперь на нее должен ответить Владимир Зеленский.

"Судя по последним комментариям власти на эту тему, более вероятен отрицательный ответ", - написал телеграм-канал "Политика Страны".

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко недавно заявил, что украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей, больше не могут уехать за границу во время действия военного положения.

Ранее на сайте Киевского горсовета появилась петиция о том, чтобы в Киеве пересмотреть время комендантского часа и сделать его продолжительность с 24:00 до 05:00.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.