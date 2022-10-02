В Киеве предлагают пересмотреть время комендантского часа и сделать его продолжительность с 24:00 до 05:00.

Петиция с такой идеей зарегистрирована на сайте Киевского горсовета.

"Очень многие едут издалека и не успевают попасть в Киев до комендантского часа. Также по городу труднее добираться до места назначения после 21:30, так как последний рейс метро в 21:25", - аргументирует автор петиции Роман Билоус.

Чтобы петиция была рассмотрена Киевсоветом, она должна набрать 6000 голосов. Пока за нее проголосовали только 389 пользователей.

Ранее мы писали, что в Волынской и Житомирской областях сокращают комендантский час. Глава Волынской областной госадминистрации Юрий Погуляйко объявил, что комендантский час в области с 28 сентября будет длиться с 00:00 до 05:00. То же время комендантского часа объявил для Житомирской области глава ОВА Виталий Бунечко.

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