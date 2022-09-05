В Киеве полиция провела рейд по развлекательным заведениям и раздала повестки нарушителям комендантского часа. 427 заведений проверили на предмет соблюдения нового правила, которое требует закрываться в 22:00, но нарушений не обнаружили.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тем не менее, были обнаружены нарушители комендантского часа. 119 гражданам представители военных комиссариатов вручили повестки с целью проверки их пребывания на военном учете.

На фото и видео виден ресторан Hangover в центре Киева, по поводу танцев в котором было немало возмущения в соцсетях.

В минувшую пятницу "Страна" заметила, что по периметру возле клуба стояло много полиции с оружием, хотя еще не было 22:00. Отдыхающие в клубе говорили, что правоохранители снимали их на видео. Сейчас в полиции подтвердили проверку и сообщили, что нарушений со стороны заведения в тот день не зафиксировали.

Глава киевской полиции Иван Выговский заявил, что такие проверки будут осуществляться и в будущем.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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