В Киеве полиция устроила облаву на сотни заведений и раздала повестки нарушителям комендантского часа. Видео
В Киеве полиция провела рейд по развлекательным заведениям и раздала повестки нарушителям комендантского часа. 427 заведений проверили на предмет соблюдения нового правила, которое требует закрываться в 22:00, но нарушений не обнаружили.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Тем не менее, были обнаружены нарушители комендантского часа. 119 гражданам представители военных комиссариатов вручили повестки с целью проверки их пребывания на военном учете.
На фото и видео виден ресторан Hangover в центре Киева, по поводу танцев в котором было немало возмущения в соцсетях.
В минувшую пятницу "Страна" заметила, что по периметру возле клуба стояло много полиции с оружием, хотя еще не было 22:00. Отдыхающие в клубе говорили, что правоохранители снимали их на видео. Сейчас в полиции подтвердили проверку и сообщили, что нарушений со стороны заведения в тот день не зафиксировали.
Глава киевской полиции Иван Выговский заявил, что такие проверки будут осуществляться и в будущем.
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