Украинские студенты иностранных вузов и их родители обратились с открытыми письмами к президенту Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному. В обращениях они просят решить проблему выезда студентов в их зарубежные вузы.

По словам подателей писем, студенты из России и Беларуси спокойно выехали в Европу и уже учатся, в то время как отсутствие аналогичного решения в Украине бьет по имиджу страны.

В письме сказано, что недавно министр обороны Алексей Резников заявил о подаче Министерством обороны и Министерством внутренних дел проекта постановления в Кабинет министров, который должен позволить выезд студентам. Однако Кабмин до сих пор не утвердил соответствующее постановление.

А с начала августа появляется все больше сообщений о проблемах с пересечением границы студентами иностранных вузов. Несмотря на официальное разрешение на пересечение границы при наличии необходимых документов, пограничники неоднократно препятствовали выезду студентов, давая неправомерные отказы.

"Образованная молодежь — это основа будущего Украины, и пока Вооруженные силы защищают наше государство на фронте, нам важно сохранить интеллектуальный потенциал для восстановления и развития нашей страны. Мы верим, что наша победа близка, и уже сейчас нужно готовить основу для послевоенного восстановления. К сожалению, в результате полномасштабного вторжения РФ многие украинские вузы были разрушены, а в других обучение продолжается преимущественно в формате онлайн, что не позволяет получить соответствующий уровень знаний и навыков, особенно для студентов научно-технических специальностей. Поэтому у студентов есть особенная потребность в обучении за рубежом, тем более, что лучшие вузы мира с радостью принимают умных и амбициозных украинских студентов", - обосновывается в письме призыв студентов.

Авторы считают, что проблема требует безотлагательного решения, ведь в большинстве университетов учебный год уже начался. И не явившихся студентов вскоре ждет волна массовых отчислений.

Ранее петиция к Зеленскому с просьбой разрешить выезд студентам набрала 25 тысяч голосов.

Между тем спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко недавно заявил, что украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей, больше не могут уехать за границу во время действия военного положения.