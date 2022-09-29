Государственная пограничная служба Украины дала свое объяснение конфликту с участием 21-летнего студента иностранного вуза, которого 28 сентября задержали и избили на пограничном пункте "Шегини".

Объяснение опубликовано в Фейсбуке.

По версии пограничников, они действовали в рамках закона.

"Этот гражданин уже в девятый раз пытался уехать за границу. Каждый раз работники ГПСУ ему документально доказывали решение об отказе, в котором указывали конкретные нормы законодательства, согласно которым они действуют. Когда молодой человек получил очередной отказ, он отказался покинуть территорию служебного помещения и пункта пропуска. За игнорирование требований пограничника на нарушителя составили протокол по ст. 185-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях, далее решения будут приниматься судебными органами", – говорится в записи.

В посте ГПСУ также напомнила, что выезд за границу ограничен для всех мужчин от 18 до 60 лет, включая студентов.

"Страна" рассказывала, что на погранпереходе "Шегини", где проходила акция протеста учащихся иностранных вузов, начали задерживать студентов.

Потом появилась информация, что одного задержанного на погранпункте студента увезла скорая помощь после избиения.

Этот случай не единичный. Мы также сообщали, что неделю назад один из студентов иностранного вуза, который находился на КПП "Шегини", заявил, что его избили люди, которые отказались предоставить удостоверения.