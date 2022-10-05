В Херсонской области украинские военные "срезали верхушку" всей правобережной группировки российских войск.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Они полностью откатились от Ингульца, построили вторую линию обороны, но это тоже ненадолго", – добавил он.

По его словам, завтра-послезавтра должны быть "хорошие новости" из Херсонской области, потому что там у российской армии "обвал".

Ранее мы писали, что США советуют Украине приложить максимум усилий, чтобы вернуть территории на юге страны до наступления зимы. В Пентагоне заявил, что Киев должен использовать свой наступательный импульс на востоке, чтобы оттеснить российские силы, занимающие стратегически важные районы на юге, которые являются воротами в Черное море.

Война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего 223-го дня войны с РФ. В Херсонской области армия РФ отступает под натиском ВСУ. Вчера появились фото из нескольких освобожденных населенных пунктов, над которыми подняли украинский флаг. В Донецкой области контроль над освобожденным Лиманом у военных приняла администрация. Теперь там будут налаживать жизнеобеспечение.

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