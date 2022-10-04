Украинский флаг подняли в Малой Александровке Херсонской области.

В сети появилось видео, снятое одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ, которая сегодня освободила село.

Позже оперативное командование "Юг" официально сообщило об освобождении восьми населенных пунктов Бериславского района Херсонской области:

Любимовка,

Крещеновка,

Золотая Балка,

Беляевка,

Украинка,

Большая Александровка,

Малая Александровка.

В командовании также сообщили об освобождении населенного пункта Давыдов Брод, о котором мы писали ранее.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о десятках освобожденных населенных пунктов и о новом указе в отношении РФ.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

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