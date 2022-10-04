В командовании "Юг" перечислили освобожденные населенные пункты Украины в Херсонской области. Видео и карта
Украинский флаг подняли в Малой Александровке Херсонской области.
В сети появилось видео, снятое одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ, которая сегодня освободила село.
Позже оперативное командование "Юг" официально сообщило об освобождении восьми населенных пунктов Бериславского района Херсонской области:
- Любимовка,
- Крещеновка,
- Золотая Балка,
- Беляевка,
- Украинка,
- Большая Александровка,
- Малая Александровка.
В командовании также сообщили об освобождении населенного пункта Давыдов Брод, о котором мы писали ранее.
Напомним, ранее Зеленский рассказал о десятках освобожденных населенных пунктов и о новом указе в отношении РФ.
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Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.
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