"Украинский солдат говорит, что армия освобождает землю без людей на ней". Так называется публикация в New York Times, посвященная освобождению украинскими войсками городов на Донбассе.

Издание рассказывает, что значительная часть населения городов бежала еще зимой от российского наступления, а "когда в прошлом месяце Украина контратаковала, многие из оставшихся бежали от боевых действий на восток, в Россию".

"Некоторые украинцы, бежавшие в Россию перед контрнаступлением, заявили, что опасаются судебного преследования как коллаборационистов", – добавляют авторы.

"Мы освобождаем землю, но на ней нет людей", - сказал в интервью New York Times рядовой ВСУ Виталий Загоруйко, с которым журналисты поговорили в Святогорске.

В Офисе президента заявили, что война может закончиться через 3,5 месяца после взятия Донецка и Луганска.

По данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, Лисичанск и Северодонецк освободить будет не просто, но в Сватово есть все шансы на успех.

Тем временем война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.